Аліна Марущак стала найкращою і в ривку, і в поштовху

24-річна українка Аліна Марущак і 21-річна Марія Гангур виграли золоті медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходить у Ташкенті (Узбекистан). Таким чином, Україна вперше за 18 років виграла золоті нагороди на чемпіонаті світу серед жінок.

Як пише УНІАН, 15 грудня Марущак стала найкращою в двоборстві вагової категорії до 81 кг. У сумі вона показала результат 248 кг (113 в поштовху і 135 в ривку). Таким чином, Марущак стала абсолютною чемпіонкою, отримавши так зване «велике золото», яке дають за найкращий результат і в ривку, і в поштовху.

У боротьбі за золоту нагороду українка випередила Валерію Рівас з Колумбії, а також Ісеул Кім з Південної Кореї.

Українка Марія Гангур завоювала золоту медаль 12 грудня. Вона перемогла у ваговій категорії до 59 кг, ставши найкращою у ривку (101 кг). А оскільки вона не досягла найкращого результату в поштовху, то отримала так зване «мале золото». Гангур перевершила чинну олімпійську чемпіонку і світову рекордсменку Ко Сінчунь з Тайваню. Таким чином, за сумою двоборства (101 + 114) Гангур посіла четверте місце.

Раніше на чемпіонаті світу українка Світлана Самуляк завоювала бронзу в двоборстві та срібло у ривку. Чоловіча збірна України завоювати нагороди на ЧС не змогла.

До слова, Марущак раніше здобула золото на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який у квітні проходив у Москві.