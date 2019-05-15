Українська авіакомпанія запустить прямий рейс зі Львова до Афін

Один із літаків авіакомпанії Jonika

Українська авіакомпанія Jonika відкрила продаж квитків на прямі рейси Львів-Афіни, які будуть виконуватися на сезонній основі, інформує сайт Avianews.

Вартість квитків в обидві сторони починається від 129 євро. У вартість квитка включене перевезення ручної поклажі до 7 кг і багажу до 25 кг. У системах бронювання рейси можуть відображаються з логотипом Flex Flight або Kam Air.

Розклад передбачає польоти один раз в тиждень по неділях в період із 21 липня до 15 вересня 2019 року. Вильоти з Афін о 13:00, зі Львова – о 16:30. Час у дорозі становитиме 2 години 30 хвилин. На лінії заявлений літак Boeing 737-400.

Аналіз розкладу показав, що рейси виконуватиме в режимі естафети повітряне судно, задіяне в рейсах Жуляни-Афіни. Таким чином, спочатку літак буде вилітати з Києва до Афін, далі здійснювати польоти з Афін до Львова та зі Львова до Афін, після чого повертатиметься у Київ.

Розклад рейсів по неділях:

Київ-Афіни (JNK 141): 9:30 → 12:00

Афіни-Львів (JNK 144): 13:00 → 15:30

Львів-Афіни (JNK 143): 16:30 → 19:00

Афіни-Київ (JNK 142): 20:00 → 22:40

Згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден за станом на 15 травня 2019 року, флот авіакомпанії Jonika складається з одного Boeing 737-300 1999 року випуску і двох Boeing 737-400 1994 років випуску.

На офіційному сайті Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького та на його сторінці у Facebook повідомлень про запуск авіасполучення між Львовом та Афінами наразі немає. Наразі авіасполучення із Грецією зі Львова забезпечує грецька авіакомпанія Ellinair, яка обслуговує рейс до Салонік та Іракліона.

Власниками київського ТОВ «Авіакомпанія «Джоніка» є колишній депутат (БПП) Богодухівської райради на Харківщині Віталій Логінов та ТзОВ «Мабуст», власником якого є Віктор Тимошенко. Ця компанія була зареєстрована ще у 2016 році, однак тоді вона мала назву «Джоніка шіппінг СА».

Наприкінці січня ZAXID.NET повідомляв, що Державіаслужба дозволила авіакомпанії Jonika літати зі Львова в місто Ербіль (Ірак). Однак досі перевізник не розпочав польотів за цим маршрутом.