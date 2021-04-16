На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook, повідомила пресслужба біржі.

За результатами 15 квітня котирування (best bid) акцій згаданих компаній були такими:

Microsoft Corporation (тікер – MSFT): 7509 грн;

Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн;

Visa Inc. (V): 6470 грн;

Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн;

Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн;

Facebook Inc. (FB): 8852 грн.

Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. Department of the Treasury.

Нагадаємо, що національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції цих компаній у грудні 2020 року.

Цінні папери іноземноих емітентів допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку.