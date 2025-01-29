Анастасія Гожва посіла 27-ме місце

Українська одиночниця Анастасія Гожва завершила виступи на чемпіонаті Європи-2025 з фігурного катання після короткої програми. Вона посіла 27-ме місце, набравши 42.21 бала, що не дозволило їй кваліфікуватись до довільної програми.



Для лідерки збірної України в жіночому одиночному катанні Анастасії Гожви чемпіонат Європи став п'ятим у кар'єрі. Досі найкращим результатом українки було 20-те місце на двох попередніх Євро.



23-річна спортсменка, що тренується у Ольги Куровської та Марини Амірханової, поділилась, що останнім часом їй було важко зосередитись на тренуваннях, адже протягом короткого часу вона втратила тата та бабусю. Її тренерська команда навіть ухвалила рішення повернутись до старої програми, з якою Анастасія і виступала. Фігуристка помилилась на стрибкових елементах.



Очолює турнірну таблицю після короткої програми представниця Грузії Анастасія Губанова.

Вона є однією з тих вихідців з Росії, які, попри санкції беруть участь у всіх змаганнях.



Нагадаємо, що з 2022 року спортсмени з Росії та Білорусі не допускаються до змагань під проводом ISU. Проте росіяни виступають за збірні інших країн. Наприклад у збірній Грузії навіть етнічні грузини є уродженцями Москви.



Крім того, чимало спортсменів мають російських наставників. 14 спортсменів зі збірних різних країн повністю або частково готувалися до цього чемпіонату в Росії. У Губанової так просто джек-пот: вона представляла Росію до 2018 року, нині тренується в Санкт-Петербурзі в Євгєнія Рукавіцина.

Проте її лідерство не є впевненим: перша трійка (до неї також увійшли представниця Естонії Ніна Петрокіна та швейцарка Кіммі Ріпон) умістались в межах одного бала.