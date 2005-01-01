Українська фігуристка виступить у довільній програмі Чемпіонату Європи

Українська фігуристка Анна Хниченкова після виступу у короткій програмі Чемпіонату Європи посіла 13-те місце. Вона отримала 51,84 бали.
Такий результат дозволив 23-річній спортсменці з Дніпра потрапити до довільної програми. Лідирує ж росіянка Аліна Загітова (80,27 бали).
Нагадаємо, напередодні українець Ярослав Паніот не зміг кваліфікуватися до довільної програми та вибув зі змагань.
Відбулись і змагання спортивних пар. Українські спортсмени у цьому виді програми не представлені. Лідерами після короткої програми є французи Ванесса Джеймс/Морган Сіпре.
19 січня розпочнуть змагання танцювальні дуети. Нагадаємо, що тут Україна представлена двома парами.
Завершиться Чемпіонат Європи, який триває у Москві, 21 січня.
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