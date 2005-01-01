Українська комедія «Свінгери» зібрала у прокаті майже ₴11 млн

Фільм подивилось 128, 6 тис. глядачів

Українську комедію «Свінгери» за перший тиждень прокату подивилось 128,6 тис. глядачів. Фільм зібрав у прокаті майже 11 млн грн.

Комедія вийшла у прокат 1 січня 2018 року. Тобто сума зборів та кількість глядачів була порахована за 7 святкових днів, а не за традиційний вікенд. Тож, попри те, що фільм зібрав найбільше з українських фільмів відразу після старту прокату, про новий рекорд в українському прокаті не йдеться. Тим не менше сума касових зборів є дуже солідною, а картина має шанси окупитися у прокаті.

У фільмі режисера Андрейса Екіса зіграли В'ячеслав Довженко, Ганна Саліванчук, Олексій Вертинський, Даша Астаф'єва, Оля Полякова та Любомир Валівоць.

Фільм розповідає про заможнього чоловіка Ігоря, який нудьгує в компанії своєї дівчини Ілони. Тим часом лікар-пульмонолог Андрій не має ані сил, ані бажання задовільнити свою дружину Ірину. Ігор та Ірина підбурюють своїх партнерів організувати свінгерську вечірку. Згодом до їх компанії додаються й інші герої.