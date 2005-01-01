Українська комедія «Свінгери» зібрала у прокаті майже ₴11 млн

КультураК. С., сьогодні, 11:004540

До теми

Українська комедія «Свінгери» зібрала у прокаті майже ₴11 млн
Фільм подивилось 128, 6 тис. глядачів

Українську комедію «Свінгери» за перший тиждень прокату подивилось 128,6 тис. глядачів. Фільм зібрав у прокаті майже 11 млн грн.

Комедія вийшла у прокат 1 січня 2018 року. Тобто сума зборів та кількість глядачів була порахована за 7 святкових днів, а не за традиційний вікенд. Тож, попри те, що фільм зібрав найбільше з українських фільмів відразу після старту прокату, про новий рекорд в українському прокаті не йдеться. Тим не менше сума касових зборів є дуже солідною, а картина має шанси окупитися у прокаті.

У фільмі режисера Андрейса Екіса зіграли В'ячеслав Довженко, Ганна Саліванчук, Олексій Вертинський, Даша Астаф'єва, Оля Полякова та Любомир Валівоць.

Фільм розповідає про заможнього чоловіка Ігоря, який нудьгує в компанії своєї дівчини Ілони. Тим часом лікар-пульмонолог Андрій не має ані сил, ані бажання задовільнити свою дружину Ірину. Ігор та Ірина підбурюють своїх партнерів організувати свінгерську вечірку. Згодом до їх компанії додаються й інші герої.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Українська комедія «Dzidzio Контрабас» завершила кінопрокат з ₴22 млн ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук