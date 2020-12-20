Українську шопку вперше показують у Ватикані

На Площі Святого Петра у Ватикані відкрилася міжнародна виставка, одним з експонатів якої стала шопка з України схимонахині Української греко-католицької церкви Теодозії Полотнюк. Виставка під назвою «100 вертепів у ватикані» триватиме до 10 січня 2021 року.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, українська шопка на такій виставці представлена вперше.

«На передньому плані української композиції можна впізнати ліси Карпат, а на задньому – село Многопілля Донецької області. Вертеп символічно відображає дух Різдва від сходу до заходу України і знайомить з багатогранною палітрою української різдвяної традиції», – сказано в повідомленні МЗС України в суботу, 19 грудня.

Як зазначила прес-служба Української греко-католицької церкви, авторка композиції Теодосія Полотнюк служить в Донецькому екзархаті УГКЦ у селі Многопілля. Шопку вона виготовила з екоматеріалів: картону, паперу, деревини, моху, глини, піску, тирси й каміння.

Відкривалася виставка під акомпанемент українських колядок, які виконали учні недільної школи при Прокатедральному соборі Святої Софії у Римі та семінаристи Папської колегії святого Йосафата.