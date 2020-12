«Різдвяний Jazz» від найвідоміших музикантів

Львів’яни та гості міста зможуть насолодитись світовими різдвяними хітами в джазових аранжуваннях

25 грудня о 17:00 та о 19:30 у Національному академічному театрі імені Марії Заньковецької відбудеться два концерти відомих джазових виконавців та проєкту ShockolaD «Різдвяний Jazz».

Українські музиканти, зокрема Сергій Федорчук, Анастасія Літвінюк, Ігор Гнидин та неповторний співак з Нігерії Пол Комолафе зберуться разом, щоб заграти різдвяний джаз.

«Цього року ми з проєктом ShockolaD вирішили приготувати спеціальну програму зі світовими різдвяними хітами в джазових аранжуваннях. І для цього запросили двох чудових вокалістів Юлію Швед та Пола Комолафе (Нігерія). На фортепіано гратиме Анастасія Літвінюк, на барабанах Ігор Гнидин та на контрабасі Сергій Федорчук. Ці твори всім відомі й тому вони створять справжній різдвяний настрій. Це будуть такі пісні як Jingle Bells, Have yourself a marry little Christmas, Let it snow, Winter wonderland, а також деякі українські колядки та щедрівки. Дата концерту теж символічна: це Різдво, яке святкують в більшості світу. Під час репетицій ми створили прекрасні дуетні аранжування і самі вже відчуваємо настрій Різдва! Різдво – це в першу чергу настрій любові та домашнього затишку і саме це ми обіцяємо вам на нашому концерті! Чекаємо на всіх 25 грудня в театрі ім.М.Заньковецької!», – сказала лідерка проєкту ShockolaD Анастасія Літвінюк.

Ви маєте це почути! Нехай Ваше Різдво асоціюється не лише з гірляндами та кутею!



Захід відбудеться із дотриманням карантинних вимог.



Квитки 17:00 – https://bigshow.ua/events/rizdvyaniy-jazz-17-00/



Квитки 19:30 – https://bigshow.ua/events/rizdvyaniy-jazz-19-30/