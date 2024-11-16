На Прикарпатті почали будівництво нового чоловічого монастиря УГКЦ. Про це 15 листопада повідомила Провінція Згромадження Воплоченого Слова в Україні.

Зазначається, що чоловічий монастир в селищі Єзупіль, поблизу відпустового місця «Духова криниця», будують отці Згромадження Воплоченого Слова.

У квітні 2023 року на прохання ченців Єзупільська селищна рада відвела під будівництво монастиря земельну ділянку. До серпня 2024 року завершили розробку проєкту, а в жовтні отримали дозвіл на будівельні роботи від Державної інспекції архітектури та містобудування України.

«Наразі тривають підготовчі роботи: зроблена розбивка території, викопана криниця і готується підключення електроенергії, ще у найближчих планах, обгородити всю територію та прокопати дорогу до місця будівництва, а вже навесні, як буде на то свята Божа воля, планується починати копати котлован та ставити фундамент», – йдеться в повідомленні.

«Духова криниця» – це осередок поблизу Івано-Франківська, в напрямку Галича, куди кілька століть приїжджають паломники. За історичними свідченнями, ще в час Галицько-Волинського князівства тут існував Свято-Іванівський монастир, що виконував не лише духовну, а й оборонну функцію. За свідченнями літописів, монастир існував уже у 1068 році.

1878 року тут була каплиця й до 1944 року у цьому урочищі відбувались велелюдні прощі. А після Другої світової війни каплицю знищили і сплюндрували джерело.