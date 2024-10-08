Церква споруджена з ініціативи УКУ у 2009 році

Український католицький університет передав дерев’яну церкву Блаженних мучеників УГКЦ, що на вулиці Стрийській, 31, Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Церкву демонтують та заново зведуть на території військового містечка академії.

Як розповіли в академії сухопутних військ, у середу, 9 жовтня, у Львові відбудеться загальноуніверситетська архиєрейська літургія спільноти УКУ у деревʼяній церкві блаженних мучеників УГКЦ. Її очолить архиєпископ і митрополит Львівський Ігор (Возьняк). Це остання літургія, яку відслужать у цьому храмі.

«10 жовтня розпочнуться роботи з демонтажу церкви і її передадуть Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Храм буде заново зведений на одній із локацій, де відбувається вишкіл майбутніх офіцерів для ЗС України», – повідомили в академії.

Церква розташована на вулиці Стрийській, 31 біля Стрийського парку. Її збудували за ініціативою Українського католицького університету у 2009 році. Проєкт розробив архітектор Роман Сулик, відомий своїми публікаціями з історії української дерев’яної архітектури.

Контролював хід будівництва отець Богдан Прах. Храм назвали на честь Блаженних мучеників Української греко-католицької церкви, яких проголосив блаженними Папа Іван Павло ІІ під час свого візиту до Львова у 2001 році. Серед новомучеників є випускники та викладачі довоєнної Львівської богословської академії. Церква була першим об’єктом майбутнього університетського містечка.

Унікальний іконостас та ікони святилища і храму вірних, які наслідують традицію давньоукраїнського малярства, створила команда Іконописної школи УКУ «Радруж». Їх також перевезуть разом із храмом.