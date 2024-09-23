Церква Святої Трійці УГКЦ у селі Воля Гомулецька

Управління охорони історичного середовища Львівської міськради уклало угоду з ТЗДВ «Львівське спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління "Львів-реставрація"» на реставрацію дерев'яної церкви Святої Трійці УГКЦ 1756 року у селі Воля Гомулецька, що неподалік Львова. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 10,5 млн грн. Ціна договору є твердою, тому підрядник не може збільшувати ціну закупівлі. Завершити реставрацію планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник має провести захисну обробку дерев'яних конструкцій, відремонтувати систему електроосвітлення, встановити систему пожежної сигналізації, встановити систему блискавкозахисту та пожежний резервуар. Крім цього, планують розчистити й закріпити стінописи церкви. Гарантійний термін виконаних робіт має становити десять років. Профінансують реставрацію з бюджету розвитку Львівської територіальної громади.

ТЗДВ «Львів-реставрація» отримала підряд без конкуренції. Згідно з аналітичною системою YouControl, компанія працює з 1996 року. Її керівником є Володимир Пащак. Також йому належить 26% у власності ТЗДВ «Львів-реставрація». Також власниками є Ярослав Пащак (38,7%), Марія Пащак (20,9%), Соломія Пащак (12,3%), Богдан-Ігор Бокало (2%) та Мирослав Кобилко (0,6%).

Додамо, що церкву у селі Воля Гомулецька збудували 1756 року. Вона складається з двох частин – нави та вівтаря. Храм зберігся майже у незмінному вигляді, але потребує комплексної реставрації. Зокрема, збереглось автентичне ґонтове покриття.

Нагадаємо, що церкву Святої Трійці у селі Воля Гомулецька почали реставрувати 2021 року, але роботи зупинили через повномасштабне вторгнення. ТОВ «В. Ф. Ф.» отримала за виконані роботи майже 531 тис. грн. У 2023 році управління охорони історичного середовища знову оголосило тендер на реставрацію. Підряд отримало ТЗДВ «Львів-реставрація» й за частину виконаних робіт компанії перерахували 133 тис. грн. Договір розірвали через коригування проєктно-кошторисної документації.