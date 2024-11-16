Нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я

У системі забезпечення харчуванням військовослужбовців під час лікування та реабілітації ініціювали важливі зміни. Про це 16 листопада повідомило Міністерство оборони України.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо вдосконалення механізму надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я усіх форм власності. Документ дозволить забезпечити захисників харчуванням за стандартами НАТО навіть у цивільних лікарнях.

Відтепер харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном. Він враховуватиме перелік продуктів, їхню кількість та вагу, необхідну для організму військового під час відновлення.

«Нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб», – розповів заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник.

Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального каталогу продуктів, затвердженого Міністерством оборони.

Нагадаємо, у жовтні державне підприємство Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) розірвало угоду з компанією-постачальником, яка продавала неякісну продукцію до бойових підрозділів ЗСУ. Йдеться про ТОВ «Трейд Граніт Інвест», яка не зможе брати участь у тендерах ДОТ протягом року