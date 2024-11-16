Розвиток технології ММР є важливим елементом післявоєнного відновлення України

США допоможуть українським теплоелектростанціям перейти з вугілля на малі ядерні модульні реактори. Такий перехід відбудеться завдяки проекту Держдепартаменту США Phoenix, який окрім України також реалізують у 17 країнах Європи, зокрема у Польщі, Чехії, Румунії та Словаччині.

Про запуск проекту повідомили під час кліматичної конференції COP29, яка цими днями триває у Баку.

«Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов'язаних проєктів: будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт “Чисте паливо”), конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт “Фенікс”) та розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт “Чиста сталь”)», – повідомило Міністерство енергетики України у суботу, 16 листопада.

Малі модульні реактори (Small modular reactors – SMR) – це сучасні ядерні реактори, які мають потужність до 300 МВт на одиницю, що становить близько третини потужності традиційних ядерних енергетичних реакторів. ММР, які можуть виробляти велику кількість низьковуглецевої електроенергії.

Окрім того, завдяки невеликим розмірам реактори і їхні компоненти збирають безпосередньо на заводі та транспортують як єдине ціле до місця установки. Окрім того, малі модульні реактори є значно безпечнішими та потребують менших інвестицій.

Проєкт Phoenix – це ініціатива уряду США, спрямована на підтримку переходу в Європі від виробництва електроенергії на основі викопного палива до реакторів SMR зі збереженням місцевих робочих місць шляхом перепідготовки робітників. Програма надає пряму фінансову підтримку від уряду США на розробку техніко-економічних обґрунтувань для технологій малих модульних реакторів.

Навесні 2024 року росіяни знищили 80% теплової та гідроенергетики України. Це призвело до масових відключень електроенергії, що в свою чергу впливає на економіку. Через брак генерації український уряд прогнозує важку зиму.

Нагадаємо, у квітні 2023 року «Енергоатом» уклав угоду з американською компанією Holtec International для будівництва до 20 енергоблоків SMR-160. Перший проєкт планують реалізувати до 2029 року.