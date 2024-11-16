ДТП трапилась 15 листопада між селами Борохів та Піддубці у Луцькому районі

На трасі біля луцька водій вантажівки MAN на смерть збив 64-річну велосипедистку. Згодом слідчі зʼясували, що водій був за кермом у стані алкогольного спʼяніння.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у пʼятницю, 15 листопада між селами Борохів та Піддубці у Луцькому районі. 20-річний водій вантажівки MAN наїхав на 64-річну велосипедистку, мешканку села Піддубці. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці.

Після освідування слідчі зʼясували, що водій вантажівки був за кермом у стані алкогольного спʼяніння. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху водіями, які керують у стані сп’яніння, що спричинило смерть) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід