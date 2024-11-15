Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Стрий – Ізварине

Вранці 15 листопада неподалік села Малиничі Хмельницького району сталася смерельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 34-річний водій ВАЗ. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, аварія сталася на трасі сполученням Стрий – Ізварине. Із невстановлених наразі причин зіткнулися вантажний автомобіль Renault Premium під керуванням 56-річного жителя Івано-Франківської області та автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 34-річний місцевий житель. Останній від отриманих травм загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.