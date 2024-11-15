Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Житомир – Чернівці

Ввечері 14 листопада на території Ярмолинецької громади внаслідок наїзду вантажівки загинув 67-річний чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Аварія сталася близько 17:30 на трасі сполученням Житомир – Чернівці. За даними слідства, 55-річний житель селища Чорний Острів Хмельницького району, який перебував за кермом вантажівки MAN, збив 67-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що ввечері 13 листопада неподалік села Поляни Хмельницького району також сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло подружжя з Львівської області.