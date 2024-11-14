ДТП на трасі Стрий – Ізварине сталася ввечері 13 листопада

Ввечері 13 листопада неподалік села Поляни Хмельницького району зіткнулися легковик і вантажівка. Від отриманих травм на місці події загинуло подружжя з Львівської області. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Смертельна аварія на трасі Стрий – Ізварине сталася 13 листопада близько 19:40. За даними слідства, 51-річний житель Харківської області, водій вантажівки Mercedes-Benz Actros з напівпричепом, зіткнувся з автомобілем Škoda Octavia під керуванням 23-річної мешканки Львівщини.

«Попередньо відомо, що водійка не врахувала дорожньої обстановки та виїхала на зустрічну смугу руху. У результаті лобового зіткнення жінка та її 23-річний чоловік від отриманих травм загинули на місці події», – інформують у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Розслідування триває.