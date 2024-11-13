Смертельна аварія сталася ввечері 12 листопада на вулиці Кам’янецькій у Хмельницькому

Ввчері 12 листопада на вулиці Кам’янецькій у Хмельницькому внаслідок наїзду легковика загинула 89-річна пенсіонерка. Водію автомобіля загрожує до восьми років увʼязнення. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, 34-річний місцевий житель, який керував Volkswagen Passat, збив 89-річну жінка, яка перетинала проїзну частину. Від отриманих травм потерпіла померла у відділенні екстреної медичної допомоги обласної лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.