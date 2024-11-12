Смертельна аварія сталася ввечері 11 листопада у Шепетівському районі

У понеділок, 11 листопада, близько 18:50 поблизу села Перемишель Шепетівського району сталася ДТП, внаслідок якої загинув 58-річний велосипедист. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, 49-річний житель Славути, водія автомобіля ВАЗ 21093, наїхав на 58-річного велосипедиста. Останній від отриманих травм помер на місці події.

Водночас у поліції не уточнюють, де саме на момент зіткнення перебував потерпілий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.