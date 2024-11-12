На Хмельниччині водій ВАЗ збив на смерть 58-річного велосипедиста
Мешканцю Славути, який перебував за кермом легковика, загрожує до восьми років тюрми
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У понеділок, 11 листопада, близько 18:50 поблизу села Перемишель Шепетівського району сталася ДТП, внаслідок якої загинув 58-річний велосипедист. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
За даними слідства, 49-річний житель Славути, водія автомобіля ВАЗ 21093, наїхав на 58-річного велосипедиста. Останній від отриманих травм помер на місці події.
Водночас у поліції не уточнюють, де саме на момент зіткнення перебував потерпілий.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.