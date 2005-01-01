Українська скрипалька Марина Бондас проводить благодійні концерти у Берліні

Марина Бондас часто виступає з концертами у прифронтовій зоні Донбасу

Українська скрипалька Марина Бондас, яка живе і працює у Берліні, провела в Берліні серію концертів зі збору коштів для свого проекту Music Rettet (Музика рятує). Про це повідомляє «Укрінформ».

За її словами, мета концертів - це збір коштів на проект літнього табору для дітей прифронтової зони Донбасу. Під час концерту вона розповідає про те, що переживають люди на Донбасі, особливо діти, те, що бачила на власні очі.

У цьому році вже втретє, починаючи з 2016 року, на 2 тижні в Німеччину влітку зможе приїхати група дітей з прифронтової зони. Бондас і її однодумці привозять дітей з Авдіївки і Слов'янська. У літньому таборі з ними активно займаються місцеві волонтери - музикою, малюванням та іншими видами мистецтва, які, як вважають організатори акції, є хорошим засобом реабілітації. Діти також відвідують музеї та знайомляться з історією і культурою Берліна.

Проект Марини Бондас Music Rettet є частиною великого проекту Heart for Ukraine. Разом з українською активісткою твори світової музичної класики і українські на роялі виконав відомий російський піаніст і композитор Геннадій Ципін. Він недавно покинув Росію і переїхав до Гамбурга.

До слова, Марина Бондас, перша скрипка у симфонічному оркестрі Берлінського радіо, нерідко буває на передовій та у прифронтовій зоні зі своїм інструментом і піднімає дух бійців і місцевим жителям. У лютому вона відвідала Авдіївку і Мар'їнку. Рік тому скрипалька зіграла гімн України в одній із напівзруйнованих будівель Авдіївки.