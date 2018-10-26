Українська збірна здобула ще низку медалей на Іграх нескорених

СпортВолодимир Пиріг, 26 жовтня1430

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Українські спортсмени, які беруть участь у змаганнях Invictus Games (Ігри нескорених) в австралійському Сіднеї завершили змагання ще кількома медалями.

Зокрема, золоту медаль в забігу на 400 метрів у категорії IT7 здобув Василь Омельченко. За медаль також боровся ще один українець – Віктор Шинкарук, однак до призового місця йому не вистачило кількох секунд і він прибіг п’ятим.

Також у категорії IT7 з бігу на 1500 метрів здобув перемогу військовий з Ковеля Волинської області Богдан Оксентюк.

А у штовханні ядра в категорії IF4 Олександр Бєлобоков завоював срібну медаль. Він штовхнув ядро на 14,38 м.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше срібну медаль у стрільбі з лука здобув Олександр Зозуляк.

Нагадаємо, Ігри нескорених стартували в Австралії 20 жовтня і завершаться 27 жовтня. У цих змаганнях беруть участь військові, які зазнали травм у бойових діях.

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