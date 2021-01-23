Наразі представники «Дизель шоу» поки ніяк не прокоментували ситуацію

Українське гумористичне шоу «Дизель шоу» будуть показувати на російському телеканалі «Че!». По телевізору вже транслюють анонс проекту. Повідомили у вечері в суботу, 23 січня, низка користувачів Telegram-каналів.

В етері він з'явиться 8 лютого.

Як стало відомо, в ролику не відзначається те, що шоу є українським. У ньому сказано, що це «міжнародний комедійний хіт».

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Зауважимо, що російський телеканал «Че!» належить холдингу «СТС Медіа», власники якого є російські держбанки, які очолюють особи, наближені до російського президента Володимира Путіна.

Наразі представники «Дизель шоу» поки ніяк не прокоментували ситуацію.

«Дизель Шоу» –гумористичне концертне шоу від «Дизель Студіо». Телевізійна версія концерту виходить на телеканалі ICTV і є одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі.

Зауважимо, що нещодавно виник скандал пов'язаний з тим, що російський канал СТС купив франшизу на зйомки гумористичної програми «Ліга сміху», яку до 2019 року вів Володимир Зеленський.

У «Кварталі 95», який є виробником «Ліги сміху» пояснюють, що франшизу СТС придбав у дистриб’ютора Eccho Rights, з яким «Студія Квартал 95» співпрацює з 2012 року.

Також стало відомо, що у кастингу російської версії «Ліги сміху» братимуть участь команди з «ДНР» та Криму. Поряд з учасниками з окупованих територій є команди з Одеси, Харкова та Запоріжжя.