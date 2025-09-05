Фільм Валентина Васяновича «За перемогу!» покажуть у Світову прем’єру у програмі Platform

У Торонто розпочався ювілейний, 50-й Toronto International Film Festival (TIFF), важлива подія у світі кіно. Цьогорічна програма має сильне українське представництво: одразу три стрічки розповідатимуть про війну, її наслідки та силу людського духу.

Світову прем’єру у конкурсній програмі Platform має новий фільм Валентина Васяновича «За перемогу!» (To the Victory!). Це історія про поствоєнний Київ, що намагається відновитися після визволення. У центрі сюжету ‒ режисер Роман, роль якого виконує сам Васянович. Герой прагне повернутися до кіно, але переживає кризу в родині: дружина й донька залишилися у Відні, тоді як син живе з ним у столиці. Стрічка поєднує трагічне та комічне й завершує трилогію режисера після «Атлантиди» та «Відблиску».

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Ще одна українська прем’єра ‒ документальний фільм «Простий солдат» (A Simple Soldier) Артема Рижикова та колумбійського режисера Хуана Каміло Круса. Рижиков, відомий у ЗСУ під позивним Canon, три роки знімав життя фронту безпосередньо з окопів. Його камера фіксує воєнну рутину, моменти дружби й втрат, а також чесний погляд на те, якою ціною дається щоденний спротив. Це глибоко особисте кіно, створене військовим, який одночасно тримав у руках і зброю, і камеру.



Третя стрічка ‒ Love+War від лауреатів «Оскара» Чая Васархейлі та Джиммі Чіна. У центрі сюжету – володарка Пулітцерівської премії фотожурналістка Лінсі Аддаріо, яка документує війну в Україні, поєднуючи роботу на фронті з особистим життям у Лондоні. Фільм показує її двадцятирічний досвід роботи в гарячих точках світу ‒ від Афганістану до Лівії, ‒ а також емоційне виснаження та баланс між професією й родиною.

TIFF-50 триватиме з 4 по 14 вересня. Для України це важливий шанс донести свої історії до світової аудиторії й нагадати про війну мовою кіно.