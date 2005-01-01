Українські борці зробили дружнє фото з росіянами на турнірі у Болгарії

Збірна України продемонструвала свою «патріотичну» позицію

Борці збірної України сфотографувалися із представниками команди РФ на турнірі у Болгарії. Спільний знімок збірних України та Росії із вільної та греко-римської боротьби з розгорнутими національними прапорами опублікував російський тренер Таймураз Тігієв у Facebook.

«Прямо зараз ми перебуваємо на міжнародному турнірі з вільної боротьби «Дан Колов і Нікола Петров» у Болгарії, де виступає наша збірна. Не можу не поділитися фотографією, де наші борці на чолі з Дзамболатом Іллічем Тедеєвим разом з борцями з України ще раз показали, що спорт поза політикою», – підписав фото Тігієв.

Нагадаємо, у Болгарії пройшов престижний міжнародний турнір, на якому українські борці здобули сім медалей.



Раніше українські борці не виступили на чемпіонаті Європи в російському Каспійську через рішення України бойкотувати змагання в Росії.



Міністерство спорту заборонило усім без винятку представникам збірної України брати участь у змаганнях на території Росії. Водночас президент Асоціації спортивної боротьби України та колишній регіонал Ельбрус Тедеєв висловив категоричну незгоду з таким рішенням. До слова, головний тренер збірної РФ з боротьби Дзамболат Тєдеєв є родичем Ельбруса Тедеєва.