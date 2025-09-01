Фільми та серіали про проблему підлітків та школу знімають в Україні у різних жанрах. Це і документальне кіно про навчання під час війни, і комедії, і серіали про проблеми вчителів та учнів. З нагоди початку навчального року пропонуємо добірку фільмів та серіалів про українські школи.

«Школа №3», 2017

Документальний фільм про 13 учнів школи №3 містечка Миколаївка Донецької області. Влітку 2014 року Миколаївка стала свідком та учасником бойових дій. Декілька снарядів потрапили в школу №3, перетворивши її на одну з руїн міста. Це історія дорослішання 13 підлітків, які пережили війну. Фільм вибудований на їхніх відкритих монологах паралельно з реальним життям. Період, зображений у фільмі, – це межа між війною та миром, дитинством та дорослим життям. Ці діти хочуть бути почутими, і вони мають що сказати. Це фільм про дружбу, перше кохання, плани на майбутнє.

«Школа», 2018

Серіал «Школа» розповідає про гострі для сучасних школярів проблеми і питання. Тут розкрито і тематику шкільного булінгу, і складні стосунки між дітьми з різних соціальних класів, і всеохопну гонитву за «лайкам» у соцмережах. Кожен школяр впізнає у комусь з героїв самого себе і зможе зробити відповідні висновки. Серіал «Школа. Випускний» ‒ продовження історії про підлітків, які незабаром закінчать школу. У серіалі знялись Яніна Андреєва, Микита Вакулюк, Олена Курта, Ліза Василенко, Олександр Петренко, Ірина Кудашова, Анна Трінчер та інші.

«Новенька», 2019

Головна героїня серіалу Віра ‒ дівчина-старшокласниця з бідної сімʼї. Щоб допомогти брату, вона погоджується на таємне завдання від поліції, і її переводять навчатися до елітної школи Києва. Поліцейський підозрює найпопулярнішого учня школи у торгівлі наркотиками. Віра повинна стежити за лідером класу Романом та доповідати про все старшому лейтенанту Лисенку. Дівчина відразу ж опиняється в центрі заплутаної детективної інтриги і шкільних конфліктів.

«Перші ластівки», 2019-2020

Український драматичний серіал, який розповідає про проблеми підлітків, які ігноруються дорослими та вводять їх у небезпечну гру загадкового анонімного «друга». Батьки, зайняті своїми справами, часто пропускають важливі сигнали, які подають їхні діти. Вони схильні списувати зміни в поведінці на підлітковий бунт, не замислюючись, що за ними може ховатися булінг, депресія або навіть думки про суїцид. Тим часом відсутність мотивації та апатія можуть бути явними ознаками серйозних проблем. Таємничий листувальник втягує підлітків у смертельну гру, крок за кроком підштовхуючи їх до краю. У головних ролях – Вікторія Литвиненко, Олександр Рудинський, Максим Самчик.

«Євродиректор», 2020

Що станеться, якщо вчитель з Нідерландів раптом стане директором у звичайній українській школі? Даніель Янсен ‒ «євродиректор», і за рік він повинен перетворити школу в Кривополі на сучасну європейську навчальну установу та інтегрувати у звичайній загальноосвітній школі сучасний європейський підхід до навчання. Чи все вдасться відчайдухові у школі, де пострадянський менталітет відчуваєш навіть в повітрі?

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

«Стоп-Земля», 2021

Картина «Стоп-Земля» стала повнометражним режисерським дебютом Катерини Горностай. Стрічка розповідає про 16-річну Машу, яка вчиться у звичайній київській школі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня. Окрім майбутніх екзаменів, вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу.

У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов, з якими режисерка та авторка сценарію стрічки Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії ще восени 2019 року. Стрічка отримала низку призів, зокрема, «Кришталевий ведмідь» на Берлінському міжнародному фестивалі, гран-прі на 12-ому Одеському міжнародному фестивалі, та стала лауреатом премії «Кіноколо» у пʼяти номінаціях.

«Секс, Інста і ЗНО», 2023

Звичайна вінницька школа. Кілька одинадцятикласників, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і паралельно дружать, ворогують, закохуються, конкурують і сваряться. Головна героїня Саша (Ганнуся Ярмоленко) має всі шанси виграти у голосуванні на пост президентки школи. Але затятий ворог Саші Єва (Каріна Черчевич) знаходить компромат, який переверне догори дриґом не лише плани Саші, але і все її життя. Режисером серіалу є Антоніо Лукіч («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»).

«Стрічка часу», 2025

Фільм Катерини Горностай «Стрічка часу» (на головному фото) взяв участь в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю. У картині йдеться про українські школи в часи повномасштабної війни. «Стрічка часу» – документальне кіно про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема, на деокупованих та прифронтових територіях.

Знятий без закадрового голосу, інтервʼю та реконструкцій, фільм пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, та виклики, повʼязані з намаганням зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки. Цей фільм – унікальна хроніка року життя українських шкіл, учнів і вчителів із різних регіонів країни. Від Харкова та Запоріжжя до Києва, Чернігова, Черкас, Одеси, Миколаєва, Очакова, Кам’янського, а також містечок і селищ, таких як Буча, Бородянка, Зарічне.