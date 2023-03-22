Донором органів стала 60-річна жінка, що померла від інсульту

В Україні втретє пересадили легені. Нові легені отримав 51-річний чоловік, який мав захворювання власних легень і жив завдяки постійній кисневій підтримці. Третю трансплантацію легень провели у клінічній лікарні «Феофанія», а перші дві трансплантації легень — у Львові, в Першому медичному об’єднанні, повідомив 22 березня Український центр трансплант-координації.

Нові легені і шанс на нове життя отримав 51-річний чоловік, який мав інтерстиціальне захворювання легень, ускладнене легеневою гіпертензією. За два тижні до пересадки пацієнт переніс ковід і це дуже погіршило його стан. Чоловік жив лише завдяки постійній кисневій підтримці.

У лікарні «Феофанія» легені пересадили вперше. Операція тривала 12 годин, більшість часу реципієнт був підключений до апарату штучного кровообігу ЕКМО. Зараз пацієнт в реанімації, його стан задовільний.

«Донором стала 60-річна жінка, якій медики констатували смерть мозку через геморагічний інсульт. Рішення, яке прийняли родичі після її смерті, дало можливість врятувати ще трьох людей. Медики лікарні «Феофанія» пересадили і печінку 62-річному чоловіку», – повідомили у Центрі.

А в Інституті нефрології НАМН України та Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О Шалімова двом жінкам трансплантували нирки. Всі пацієнти, яким пересадили органи, почуваються задовільно. Пересаджені органи працюють.

Підбір пар «донор-реципієнт», кажуть у Центрі, було проведено через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).

Нагадаємо, першу трансплантацію легень провели у Львові, в лікарні св. Пантелеймона у вересні 2021 року. Нові легені отримав 56-річний львів'янин Віктор Бабій, який понад десять років мав хронічне захворювання легень, останні чотири майже не виходив з квартири. Трансплантацію легень провела команда, до якої увійшли львівські і польські лікарі з міста Забже з Сілезького центру хвороб серця. Нині Віктор Бабій живе повноцінним життям: багато ходить, гуляє, піднімається східцями, робить закупи в магазині тощо.

У січні 2023 року команда трансплантологів львівської лікарні св. Пантелеймона провела другу трансплантацію легень від посмертного донора. Цю пересадку львівські трансплантологи провели самостійно, без допомоги колег із-за кордону. Здорові легені отримав 56-річний киянин Олексій Чернишков, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС..