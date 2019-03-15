Українські паракаратисти готуються до чемпіонату Європи
Львів на континентальній першості представить Каріна Айрапетян – «Міс України на візку» (2015)
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Українські паракаратисти відточують вміння перед континентальною першістю. ЇЇ наприкінці березня прийме іспанське місто Гвадалахара.
На чемпіонаті Європи Україну, зокрема, представить львів’янка Каріна Айрапетян. Вона – «Міс України на візку» – 2015. Кілька років тому стрімко увірвалася в карате і за короткий період завоювала титули чемпіонки Європи та світу. Однак конкуренція постійно зростає, і суперниці не дозволяють розслаблятися.
На майбутніх континентальних стартах львів’янка вважає найнебезпечнішою іспанську спортсменку. Розповідає: «У неї сильна спина. Я можу рухати одною ногою – це результат 11 років роботи. Можу постояти на ній 1 хвилинку. І то є свої нюанси. В мене травма хребта, і фактично поясниця не працює. Ми стараємось її включати в роботу, але це дуже складно».
Поруч із Каріною вправляється Данило Зелінський із Житомира. У нього ДЦП, ліва рука майже не працює. Однак хлопець не втрачає оптимізму. На європейській арені виступить уже вдруге, тож вже знає, як тамувати хвилювання. Данило каже: «Карате – не просто спорт. Це філософія, і вона мені допомагає бути терплячішим і мудрішим».
Окрім відточення формальних вправ ката, спортсмени наполегливо гартують фізичну форму. Наступного тижня вони матимуть змогу перевірити себе на національній першості в Києві та провести роботу над помилками.
Каріна зазначає: «З першого погляду здається, що карате на візку – це незрозуміло що. Але насправді, коли бачиш, як люди над цим працюють, то розумієш, що це великий труд. Я розумію, що якщо зупинюсь, то просто відкочусь назад».
І хоча головна опонентка Каріни виступатиме у рідних стінах, львів’янку це не лякає. Адже на трибунах триматиме за неї кулаки українська група підтримки.
Тренерка Тетяна Ушакова каже: «Каріна взагалі дуже сильна і мене надихає. Деколи здається: вже немає сил, немає грошей, руки опускаються. Але я дивлюсь на Каріну, і вона мотивує».
Боротьба на чемпіонаті Старого світу розгорнеться на татамі Гвадалахари 28 березня.