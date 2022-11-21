Офіс генпрокурора підозрює службовців підприємства у знищенні притоки річки Случ

Вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомили про підозру у вчиненні екоциду, повідомив у понеділок, 21 листопада, Офіс генпрокурора, не уточнивши при цьому назву підприємства.

У повідомленні сказано, що підозри отримали начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції. За інформацією правоохоронців, з жовтня 2017 по січень 2021 року підозрювані здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою річки Случ.

«Внаслідок цього на ділянці близько 4 км від місця скиду відбулось забруднення води хімічними речовинами, зникла річкова флора і фауна. Її відновлення та відтворення неможливі», – наголосили в Офісі генпрокурора.

Посадовцям повідомили про підозру у вчиненні екоциду. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує від восьми до п’ятнадцяти років в’язниці.