Три українські проекти здобули нагороди одного з найавторитетніших креативних фестивалів Cannes Lions International Festival of Creativity.

Логотип Чорнобиля, що зникає, від Banda Agency отримав друге місце в номінації Creation of a New Brand Identity (створення нового бренду). Також у цій номінації третє місце посіла агенція Bickerstaff.284 за брендинг Хортиці.

Логотип Чорнобиля, що зникає

У номінації Spatial & Sculptural Exhibitions and Experiences (просторові та скульптурні експозиції) бронзу отримала Saatchi & Saatchi Ukraine разом з Dronarium за візуалізацію київської Батьківщини-Матері із ЛГБТ-прапором.

Брендинг Хортиці

Також до шорт-листа увійшли проекти «Зерна правди» – краудфаундингова платформа про Голодомор від агентства Postmen, а також бренд застосунку «Дія».

Візуалізація Батьківщини-Мати із ЛГБТ-прапором

«Каннські леви» – міжнародний фестиваль творчості (колишній Міжнародний фестиваль реклами), глобальна подія для тих, хто працює в творчих комунікаціях, рекламі та суміжних галузях. Саме там відзначаються нестандартні ідеї, підходи та технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу та суспільства. Фестиваль вважається найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі. «Канські Леви» – найбільш бажана та шанована нагорода у світовій рекламній та творчій індустрії.

Семиденний фестиваль проводиться щороку у Палаці фестивалів та конгресів у Каннах, там де і знаменитий кінофестиваль.