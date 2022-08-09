Україна здолала Польщу завдяки ключовим перемогам Марії Музичук та Анни Ушеніної

Україна вдруге в історії здобула золото на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі. Змагання проводилися уперше після чотирирічної перерви в індійському місті Ченнай. Цьогоріч Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі: Марії та Анни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси.

«Завдяки ключовим перемогам Марії Музичук та Анни Ушеніної Україна здолала Польщу з рахунком 3:1 і завоювала золоті медалі», – повідомили у FIDE.

Україна виступила у зірковому складі: Марії та Анни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси (фото FIDE)

В останньому раунді Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у заключній партії Анна Ушеніна перемогла польську шахістку Олівію Кьолбасу. Ще дві партії у протистоянні Україна – Польща були зіграні внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.

У паралельних матчах Індія поступилася США та зазнала другої поразки на турнірі. Грузія з рахунком 3:1 здолала Азербайджан і зрівнялася з Україною за кількістю очок, але поступилася їй за додатковим показником.

Формат змагань шахової Олімпіади передбачав 11 раундів, які команди грали за швейцарською системою. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.

За інформацією Суспільне-Спорт, до шахової Олімпіади українки перебували на другому місці у рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були шахістки з Індії на чолі з чемпіонкою світу-2019 у рапіді Гампі Конеру.

Першу перемогу на Олімпіаді українки здобули у 2006 році. Тоді у складі команди також була Анна Ушеніна. Загалом це вже четвертий титул України на шаховій Олімпіаді: у 2004 та 2010 роках золото здобували чоловіки. До слова, на попередній Олімпіаді у 2018 році українки посіли друге місце, поступившись команді Китаю.