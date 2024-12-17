Школярам розповідатимуть про демократію як поняття та механізм вирішення проблем

Українських підлітків віком 14-16 років запрошують узяти участь в освітньому проєкті Democracy Hubs in Switzerland. За його умовами, 16 підлітків пройдуть навчальну програму у Швейцарії, де отримають навички та досвід, які будуть корисні для реалізації демократичних процесів в Україні, повідомляє «Освіта.ua».

Учасники навчаться ефективно адвокатувати, розвиватимуть критичне мислення, дізнаються більше про демократію як поняття та механізм вирішення проблем у світі.

Щоб взяти участь у проєкті, потрібно мати закордонний паспорт та знати англійську мову на рівні В1. Далі необхідно заповнити реєстраційну форму та самостійно відповісти на всі запитання. Згенеровані за допомогою штучного інтелекту відповіді не враховуватимуть.

Навчальна поїздка відбудеться у середині лютого 2025 року. Подання заявок триватиме до 10 січня.

Після повернення в Україну кожен учасник зможе запропонувати власну ідею локального проєкту та реалізувати її для вирішення цільової проблеми своєї громади.