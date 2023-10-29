Українські виробники сиру здобули золоті, срібні та бронзові нагороди

Продукція українських сироварів отримала 13 нагород на міжнародному конкурсі World Cheese Awards 2023, який відбувся в Норвегії. Серед переможців – троє виробників сирів з Львівщини та один з Івано-Франківщини.

«І я поспішаю з вами поділитись гарною новиною – українські сири отримали 13 нагород. Мабуть, це були найнервовіші три дні за цей місяць. Неможливо передати словами, через які труднощі пройшла наша команда, щоби привезти українські сири на WCA та домогтися, щоб їх прийняла норвезька сторона. Але, в решті решт, зусилля виправдалися», – повідомила українська суддя міжнародного конкурсу World Cheese Awards, засновниця ProCheese Academy та сирний експерт Оксана Чернова.

World Cheese Awards 2023 відбувся у місті Тронхейм (Норвегія)

Золото на міжнародному конкурсі здобули:

«Станіславська Сироварня», Івано-Франківщина – козиний напівтвердий сир «Мотря»;

«Zinka», Київщина – витриманий козиний сир «Твердий з пажитником».

Срібло:

«Гарбузовий рай», Львівщина – свіжий витриманий сир «Говерла» та сир із білою пліснявою «Лісова пісня»;

«Мукко», Львівщина – витриманий сир «Старий Стрий з кавою», напівтвердий сир «Мукко» з трюфелем;

«Zinka», Київщина – твердий витриманий «Український»;

«Джерсей», Львівщина – сир «Массімо» з митою скоринкою.

Бронза:

«Lel’», Кіровоградщина – копчена моцарела;

«Zinka», Київщина – «Гауда з паприкою», «Напівтвердий сир cередньої зрілості», а також сир із білою пліснявою по типу «Камамбер» із козиного молока;

«Сироман», Київщина – сир із білою пліснявою з козиного молока з додаванням буряка «Софія».

«Будучи суддею цього конкурсу, я вкотре запевнилась, що 4000+ сирів — це неабияка цифра і я безмежно рада, що Україна має можливість бути присутньою на конкурсі такого масштабу», – зауважила Оксана Чернова.

На конкурсі World Cheese Awards 2023 у Норвегії Україну представляли 23 сири від 11 учасників.