Українські «снайпери» у Львові готуються до чемпіонату Європи

У Львові тривають перші у цьому році змагання національного рівня серед «снайперів». На лінії вогню зібралися 300 умільців кульової стрільби. Вони змагаються на чемпіонаті України, а дехто водночас готується до континентальної першості.

На чемпіонат Європи, зокрема, поїде Марія Войцехівська. Дівчина розповідає, як психологічно налаштовує себе на роботу: «Хтось прослуховує музику, хтось читає книжки. Мені, наприклад, досить поспілкуватися з подругами чи тренером на якісь віддалені від спорту теми. Це дуже допомагає».

Для жінок 2018-ий приготував новизну. Їм добряче додалось роботи на змаганнях. Тепер під час вправ виконуватимуть ту ж кількість пострілів, що й чоловіки.

Спортсменок нові правила не налякали. Кажуть: тренуватися їм доводиться по 4,5 години на день. Тож до фізичних навантажень готові. Однак непросто психологічно. Член національної збірної Анна Ільїна зазначила: «Наприклад, виконала ти 4 серії, 40 пострілів, а тут ще 2 треба. Ти розслабилася, а тут: ой, ще 2 серії стріляти. Треба знову себе якось у цей стан ввімкнути, змусити, перетерпіти цей момент».

Наприкінці січня українські «кульовики» ще спробують сили на контрольних стартах у Мюнхені. А вже у лютому подадуться на континентальний чемпіонат в Угорщині. У стрільбі по рухомій мішені Україну представить лише один учасник – титулований львів’янин Ігор Кізима. Він розповів: «У мене була дуже велика перерва, після операції відновлювався. Надзвичайних результатів я зараз на чемпіонаті України не показав. Але змагання ще тривають, ще буде фінал. Готовність до чемпіонату Європи я оцінюю добре».

У львівському тирі постріли не вщухатимуть до 21 січня.