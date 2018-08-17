Українські виробники почали продавати більше морозива до ЄC

Нині українське морозиво постачають до 50-х країн світу

Українські виробники збільшують обсяги постачання морозива до країн Європейського союзу. Якщо торік на ЄС припало 8% загальноукраїнського експорту, то у 2018-му, ймовірно, буде більше. Уже на початку року експорт десерту зріс на чверть, і значною мірою – завдяки поставкам на європейський ринок, пише «Економічна правда».

Серед експортерів — «Рудь», «Лімо» та «Ласунка». Вже наступного літа планується вихід до ЄС інших виробників. Зокрема, такими планами ділилися «Хладопром» та «Ласка».

Виробники стверджують, що головною проблемою під час виходу на ринок ЄС є сировина. Українські компанії, що вже продають туди морозиво, зазвичай виготовляють його з молока, а не молочного порошку. При цьому європейські стандарти дуже прискіпливі. Молоко має бути якісним, тож просто купувати його у селян не вийде. Тому виробникам лишається або інвестувати у власне молочне виробництво, або таки переходити на виготовлення морозива з порошку, як це роблять у багатьох європейських країнах.

Серед проблем українські виробники також зазначили, що існує питання різниці смакових вподобань українців та жителів Євросоюзу. Іван Разенков, директор із продажів «Львівського хладокомбінату» (ТМ «Лімо») розповів, що першими покупцями морозива в ЄС у них були саме українці, що там проживають – люди просто шукали «рідного» смаку.

Зазвичай же європейці не звикли споживати морозиво у вафельному стаканчику, та й у дешевому сегменті доводиться конкурувати з місцевими виробниками, додають представники «Львівського хладокомбінату».

Позитивний досвід має «Житомирський маслозавод» (ТМ «Рудь») – підприємство продавало морозиво до Східної Європи ще на початку 2000-х і нині довело частку продажів в ЄС до 40% від загального експорту. В компанії твердять, що саме в цьому ринку бачать потенціал, бо мають там найбільше зростання.

Зазначається, що нині українське морозиво постачають до 50-х країн світу. Найбільшим покупцем залишається Росія, за перші п’ять місяців 2018 роки туди було експортовано більш як 25% продукції. Також чималі обсяги традиційно купує Молдова — для них це дешевше, ніж імпортувати з сусідньої Румунії.

Ще один великий покупець — Ізраїль. З року в рік на цю країну доводиться 15-20% експорту. Купують український десерт там здебільшого мігранти з колишнього СРСР.