Українські військові знищили БМП бойовиків на Донбасі

СуспільствоАндрій Стець, 14 березня1780

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З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ в районі населеного пункту Богданівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстріляли зі стрілецької зброї позиції поблизу селища Травневе, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм - біля села Катеринівка.

«У відповідь на обстріли українські військові відкривали вогонь. Під час протистояння було знищено БМП противника. Втрати бойовиків уточнюються», - наголошується в повідомленні.

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