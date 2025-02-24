Українських школярок запрошують на безкоштовне онлайн-навчання IT
Українських школярок віком 8-18 років запрошують до участі в навчальній програмі «Technovation Girls». Зголоситися до 17 березня можуть учениці зі знанням англійської від рівня B1, повідомляє «Ocвiтopiя».
Програма дає можливість опанувати такі важливі навички:
- створення мобільних додатків;
- праця з AI;
- основи маркетингу;
- дослідження ринку;
- тестування користувачів;
- розробка бізнес-проєктів, щоб вирішувати соціальні проблеми в Україні та світі.
«Можна навчитися працювати в команді, створюючи спільний проєкт за підтримки наставників, які допоможуть в навчанні, розробці і тестуванні. Це чудова можливість навчитися, створити важливе та отримати цінний досвід, який допоможе в майбутньому», – наголошують організатори.
Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.
Протягом сезону (жовтень-травень) підлітки працюватимуть з командою однолітків над технологічним рішенням проблеми спільноти. Деталі участі та реєстрація на сайті.