Першим етапом стане підготовка тренерів, які надалі проводитимуть навчання для вчителів у всіх регіонах України

У вересні в Україні стартує масштабний проект, що має на меті навчити вчителів вимірювати та долати освітні втрати, спричинені пандемією коронавірусу та війною. Першим етапом стане підготовка тренерів, які надалі проводитимуть навчання для вчителів у всіх регіонах України.

Відбір тренерів вже розпочався і триватиме до 29 вересня. Заповнити форму реєстрації можна за посиланням.

Підготовка тренерів включатиме:

курс у онлайн-форматі про інструменти для вимірювання та методи надолуження знань в учнів;

очні тренінги для вчителів за напрямами: початкова школа, математика, українська мова та література;

отримання сертифікату з підвищення кваліфікації та можливість поширювати набутий досвід серед освітян свого регіону.

При відборі майбутніх тренерів враховуватимуть їхній досвід у проведенні тренінгів, мотивацію та інтерес до теми подолання освітніх втрат.

Проект «Наздоженемо: курс про подолання освітніх втрат» розроблений, щоб надати вчителям знання та практичні інструменти для надолуження знань в учнів у початковій школі з читання, письма, математики, та у середній школі – з української мови та літератури, математики.

«Навчання відбуватиметься за каскадною моделлю: спершу відбір та підготовка тренерів, далі навчання ними вчителів офлайн у регіонах, а також онлайн-курси, що будуть доступні для кожного освітянина. Такий підхід вже показав свою ефективність під час реформи НУШ, тож ми переконані, що саме такий формат буде корисним для вчителів», — пояснила очільниця громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин.

Питання надолуження освітніх втрат актуальне для всього світу ще з часів пандемії Covid-19. Для України проблема навчальних втрат вкрай гостра, бо крім наслідків пандемії діти зазнали і продовжують зазнавати втрат у навчанні від початку повномасштабної війни з Росією. Порушення навчального процесу через війну, закриття шкіл та брак цифрових пристроїв для продовження навчання онлайн, а також обмежений доступ до інтернету та електропостачання внаслідок воєнних дій призвели до зниження успішності школярів. 30% учнів не мали постійного доступу до освітнього процесу в умовах війни, причому на півдні України ця цифра сягала 40%. Такими є результати дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році, проведеного Державною службою якості освіти України.

Проект реалізує громадська спілка «Освіторія» у партнерстві з дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Міністерством освіти і науки України за підтримки Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та Уряду Японії.