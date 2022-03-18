Кадр з одного із мультфільмів Микити Лиськова

Український аніматор Микита Лиськов у своєму телеграмі «АнімаціЯ» розпочав флешмоб короткометражок про смерть Путіна. До нього можуть долучитися не лише українські аніматори, а й іноземні.

Микита Лиськов закликав своїх друзів намалювати короткий мультфільм до 10 секунд, як би могла виглядати смерть Путіна. Мультфільми можна надсилати на пошту putlersdeathanimation@gmail.com.

Потім автор хоче демонструвати такі анімаційні добірки на міжнародних кінофестивалях. Про це повідомив сайт Cartoon Brew, який розповідає новини про світову анімацію.

«У той час як відомі політики США закликають до вбивства президента Росії Владіміра Путіна, аніматори використовують більш творчий підхід до проблеми", – йдеться на сайті.

Микита Лиськов – 39-річний аніматор з Дніпра. Його фільми, зокрема «Кохання», отримали чимало нагород на міжнародних кінофестивалях.

Готові історії уже оприлюднені також автором у його Instagraam.