Перший показ фільму відбувся у Салемі

Історична драма Олеся Саніна «Поводир» виходить у широкий кінопрокат у США. Всі виручені від прокату гроші підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Фільм вийде у прокат у понад 600 американських кінотеатрах у 45 штатах, що є небаченим досі масштабом показу українського кіно у США. 100% коштів, які будуть виручених за квитки та пожертвуваних під час показів, підуть організаціям, які надають гуманітарну допомогу в Україні та українським біженцям.

Перший показ фільму відбувся 13-го березня у кінотеатрі Salem Cinema у містечку Салемі, штат Масачусетс за ініціативи професора та керівника Українського кіноклубу Колумбійського університету Юрія Шевчука та президента Human & Civil Rights Organizations of America Маршала Строса. Показ відвідали губернатор штату Масачусетс Чарлі Бейкер, член Конґресу США Сет Молтон та інші американські політики, повідомляє Держкіно.

Після цього низка американських компаній безкоштовно запропонувала свої послуги з промоції та дистрибуції, щодня нові кінотеатри США та Канади долучаються до ініціативи.

Нагадаємо, історична драма «Поводир» вийшла у прокат у 2014 році та зібрала рекордний на той час бокс-офіс.

В основі сюжету фільму – мандри Радянською Україною американського хлопчика та українського сліпого кобзаря.

Події фільму відбуваються на початку 1930-х років в УРСР у драматічні часи індустріалізації, колективізації, голодомору та репресій. У головних ролях – Станіслав Боклан, Антон Святослав Грін, Сусана Джамала та інші.