«Коктейлі Молотова» продавались по 10 доларів

Один із роздрібних продавців констуркторів LEGO у США зібрав понад 16 тис. доларів для України, продаючи крихітні «коктейлі Молотова» та міні-фігурки Володимира Зеленського. Інші компанії уже також розробити у стилі LEGO фігурки українських військових і зменитий уже турецький безпілотник «Байрактар», який використуваюьть ЗСУ.

Рітейлер знаменитого данського конструктора у США Citizen Brick випустив унікальну міні-фігурку президента України Володимира Зеленського, а також «коктейлі Молотова», а усі виручені від продажу кошти передасть жертвам російської агресії в Україні. Йдеться про обмежену партію, яку у компанії створили спеціально для цієї благочинної акції. Така інформація з’явилась на Facebook-сторінці Citizen Brick.

«Заленський» продавався за 100 доларів, а «коктейль Молотова» з прапором України – за 10. Citizen Brick вдалося зібрати 16 540 доларів.

Фігурка Володимира Зеленського продавалась за 100 доларів (фото Citizen Brick)

«Як ви могли помітити, міні-фігурки були розпродані майже відразу. Ми зробили якомога більше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації», – йдеться на Facebook-сторінці компанії.

Вся сума тепер була передана Direct Relief, благодійній організації, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу. Зараз організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.

Компанія Вrickmania, яка створює історично точні конструктори на військову тему, використовуючи оригінальні будівельні цеглинки LEGO та інші деталі, також розробила нові набори, присвячені ЗСУ. У магазині компанії за майже 4 тис. доларів можна придбати «Байрактар», а також український прапор та фігурки українських військових. Вони об'єднані у серію Project Ukraine, гроші від продажу йдуть на допомогу Україні.

Project Ukraine збирає грош на допомогу Україні (Instagram Brickmania)

Сама LEGO Group відреагувала на вторгнення Росії в Україну тим, що припинила поставки до своїх російських магазинів, а також пожертвувала 12,3 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу через LEGO Foundation.