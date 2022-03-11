У цій польовій лікарні допомогу надаватимуть американські лікарі і медсестри

У суботу, 12 березня, благодійна організація «Сумка Самарянина» відкриває у Львові польову лікарню швидкої допомоги. У ній зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від військового конфлікту, повідомила 11 березня ЛОДА.

Польова лікарня працюватиме на паркінгу ТРЦ «Kings Cross Leopolis», що у Сокільниках.

«Отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від військового конфліктуа», – сказано у повідомленні.

У цій лікарні можна отримати такі послуги::

невідкладна допомога;

хірургічна допомога;

стаціонарні та амбулаторні послуги;

послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

Польовий госпіталь буде працювати цілодобово. Медичну допомогу надаватимуть американські лікарі та медсестри.