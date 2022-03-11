У Львові відкривають польову лікарню швидкої допомоги
Медичну допомогу в ній надаватимуть американські лікарі та медсестри
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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У цій польовій лікарні допомогу надаватимуть американські лікарі і медсестри
У суботу, 12 березня, благодійна організація «Сумка Самарянина» відкриває у Львові польову лікарню швидкої допомоги. У ній зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від військового конфлікту, повідомила 11 березня ЛОДА.
Польова лікарня працюватиме на паркінгу ТРЦ «Kings Cross Leopolis», що у Сокільниках.
«Отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від військового конфліктуа», – сказано у повідомленні.
У цій лікарні можна отримати такі послуги::
- невідкладна допомога;
- хірургічна допомога;
- стаціонарні та амбулаторні послуги;
- послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.
Польовий госпіталь буде працювати цілодобово. Медичну допомогу надаватимуть американські лікарі та медсестри.
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