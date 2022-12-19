Компанія розробила два види пікапів: один двомісний, інший – чотиримісний

З початку 2023 року в Україні планують запустити в продаж електрокари під брендом «ЛуАЗ», який раніше виготовляв популярну «Волинянку». Про ці наміри заявив український бізнесмен, заступник голови правління асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов. За його словами, уже почалися випробовування двох видів пікапів. Де саме виготовлятимуть автомобілі, невідомо, швидше за все не в Луцьку, оскільки, як вважає Ігнатов, місто не є абсолютно безпечним через можливий напад з боку Росії та Білорусі.

Як зазначив Вадим Ігнатов, мета відновлення виробництва ЛуАЗів – задовольнити потребу в автомобілі для малого бізнесу чи фермерських господарств, який можна було б ефективно використовувати у господарстві і недорого ремонтувати у будь-якій майстерні. Найкраще, на його думку, під такі потреби підійшла б легендарна «Волинянка», але тривалий час її не випускають.

«Мені завжди було прикро, що зник такий неординарний автомобіль. Саме тому я вирішив відродити і сам бренд ЛуАЗ і почати виробляти новий електромобіль. Зроблено вже багато, знайдено оптимальний форм-фактор – пікап. Адже тільки пікап дозволяє максимально задовольнити потреби в утилітарних перевезеннях та отримати універсальну платформу для великої кількості варіантів використання», – зазначив Вадим Ігнатов.

За його словами, виготовлятимуть два види пікапів:

перший – з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком;

другий – з чотиримісною кабіною та меншим вантажним відсіком.

Вадим Ігнатов уточнив, що вже протестовано конструкцію пікапів, яка буде міцною і нескладною у виробництві. Також розробили оптимальну систему електричного приводу, яка забезпечуватиме мінімальне споживання електричної енергії, тим самим знижуючи вимоги до акумуляторної батареї, вартість якої складає основну частину вартості всього електромобіля. Наразі тривають ходові випробування, тестування в реальних умовах використання та на різних місцевостях.

Додамо, що автомобіль виготовлятимуть не у Луцьку. «Так само складно зараз з постачальниками запчастин, деякі компанії зруйновано, деякі працюють нестабільно. Тому початок приймання замовлень я відклав на початок наступного року», – додав Вадим Ігнатов.

Зазначимо, що це вже не перша спроба створити український електрокар. В 2016 році у Києві презентували електрокар Synchronous, що містив шість місць для пасажирів та був розрахований на їзду в міських умовах зі швидкістю 60-70 км/год. Щоправда, у серійне виробництво автомобіль так і не вийшов.

Також в 2021 році у Києві відбулась презентація двох компактних електрокарів у пасажирському та вантажному виконаннях компанії «Електропрайд». Виробам дали назви «Коник» та «Волик».