Електричний Mercedes-Benz Vision EQXX

В останні роки автомобільна індустрія активно електрифікується і багато світових компаній вже мають чіткий графік повного переходу до електричного майбутнього та екологічно чистого виробництва на всіх етапах. Деякі автомобільні бренди офіційно оголосили терміни досягнення однієї або обох цілей – екологічно чистих машин та чистого виробництва. Нижче вони представлені у хронологічній послідовності.

2008 – Tesla вийшла на ринок, як виробник винятково електричних автомобілів.

2013 – Rimac вийшов на ринок, як виробник винятково електричних автомобілів.

2021 – Pininfarina вийшла на ринок із суперкаром Battista з силовою установкою Rimac.

2022 – Lucid виходить на ринок, як виробник повністю електричних автомобілів.

2022 – Rivian, виходить на ринок як виробник повністю електричних автомобілів.

2022 – Polestar стає брендом, який випускає виключно електромобілі.

2025 – Jaguar стає повністю електричним брендом.

2027 – Alfa Romeo має намір продавати лише електромобілі в Китаї, Європі та США.

2030 – Fiat почне випускати виключно електромобілі.

2030 – Mercedes-Benz зобов’язується продавати лише електромобілі «там, де дозволяють ринкові умови».

2030 – Bentley почне випускати та продавати виключно електромобілі.

2030 – Volvo почне випускати та продавати виключно електромобілі.

2030 – Mini зобов’язується продавати лише електромобілі з початку.

2030 – Renault планує випускати та продавати виключно електромобілі.

2033 – Audi зобов’язується продавати лише електромобілі на більшості ринків, за винятком Китаю.

2035 – General Motors зобов’язується продавати тільки електромобілі, якщо ринок не вимагає іншого.

2039 – Mercedes-Benz прагне до повної вуглецевої нейтральності.

2039 – Jaguar Land Rover прагне до повної вуглецевої нейтральності.

2040 – Honda має намір продавати тільки електромобілі в Північній Америці.

2040 – General Motors прагне до того, щоб глобальна продукція та діяльність були вуглецево нейтральними.

2050 – Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Toyota і більшість брендів Volkswagen Group стають вуглецево нейтральними.