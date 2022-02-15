Brabus 900 Rocket Edition G

Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входить до найшвидших і найдорожчих позашляховиків на планеті. Тираж моделі – 25 екземплярів, ціна – від 571 270 євро (майже 18 млн грн!). І один із таких позашляховиків вирушив не в Монако і не в Дубай, а до нас, в Україну.

Заряджений Гелендваген Brabus 900 Rocket Edition G здатний розганятися до 100 км за годину за 3,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год.

Двигун Brabus 900 Rocket має робочий об'єм 4,5 літра, який розвиває 900 кінських сил та 1250 Нм крутного моменту. Капот (і не тільки) – з карбону, лаконічні, але злі дифузори та повітрозабірник, 24-дюймові колеса Monoblock Z Platinum Edition та, звичайно, повністю перешитий салон. Все це і не тільки доступно лише у двох кольорах: сірий Stealth Gray або чорний Signature Black. У нашому випадку маємо останній варіант.

Зазначимо, у кортежі харківського мільйонера Ярославського є ще один не менш вражаючий, але менш потужний Brabus G800 Widestar. Крім того, є в Україні найшвидший седан Brabus Rocket 900 вартістю від 519 тисяч євро. А з останніх новинок Брабуса також треба відзначити Brabus 900 Rocket Edition GLE 63 Coupe за 300+ тисяч євро.