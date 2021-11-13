Brabus 800 на базі Mercedes-Maybach GLS 600

Німецький тюнер пропонує елегантному позашляховику тюнінг у стилі спортивних авто, з посиленням силового агрегата, додаванням карбонових та алюмінієвих деталей, заниженням підвіски тощо. В результаті елітний позашляховик Mercedes-Maybach GLS 600 перетворюється на Brabus Rocket 800, спроможний обганяти тісні, низенькі та незручні у повсякденному користуванні суперкари. Від 0 до 100 км/год позашляховик прискорюється за 4,5 секунди.

Позашляховик має під капотом продуктивність 4-літровий мотор з парою турбін, більших, ніж він мав з заводу. Нові впускна та випускна системи зі зміною налаштувань електроніки, дозволили отримати 800 кінських сил потужності, замість 557, які мав Maybach GLS 600. Динаміка прискорення покращилась на 0,4 секунди, а максимальна швидкість зросла до 300 кілометрів на годину, замість 250.

Разом з новими кузовними деталями, виготовленими переважно з вуглецевого волокна, Brabus Rocket 800 отримав масивні 24-дюймові ковані колеса Brabus Monoblock M Platinum Edition. Кузов позашляховика став на 25 міліметрів ближче до землі.

Інтер’єр і без того розкішного позашляховика в ательє Brabus повністю перешивають помаранчевою шкірою Leonis Orange, хоча за бажанням клієнта колір може бути іншим. Також в салоні з’явились нові декоративні акценти та іменні таблички.

Brabus Rocket 800 на основі Mercedes-Maybach GLS 600. Фото Brabus