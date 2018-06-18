Український боксер Артем Далакян захистив титул чемпіона світу з боксу

Далакян виграв технічним нокаутом у 8-му раунді

СпортКатерина Чурилова, сьогодні, 07:021930

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Український боксер Артем Далакян захистив титул чемпіона світу з боксу
фото з відкритих джерел
Боксер нокаутував Сірічая Тайєна і захистив чемпіонський титул

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі українець Артем Далакян успішно провів перший захист титулу, нокаутувавши боксера з Таїланду Сиричаї Тайєна, пише «Українська правда».

Бій пройшов у Києві в КВЦ «Парковий», ринг і трибуни встановили на вертолітному майданчику.

Далакян володів ініціативою протягом усього поєдинку – Тайєн тричі опинявся у нокдауні, але кожного разу знаходив сили піднятися.

У восьмому раунді українець провів затяжну атаку з кількох потужних ударів у голову суперника, після чого рефері завершив бій – перемога Далакяна технічним нокаутом.

Артем нині не має поразок на профі-ринзі – у нього 17 перемог, з низ 12 – нокаутом.

До слова, ринг-анонсером бою був легендарний Майкл Баффер.

Нагадаємо, Артем Далакян став чемпіоном світу за версією WBA у лютому, здолавши американця Браяна Вілорію.

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