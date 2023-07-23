Вінничанин Сергій Богачук захистив свій чемпіонський титул

Зранку, 23 липня, український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук провів успішний захист титулу WBC Continental Americas.

Українець вийшов на ринг у рамках вечора боксу в Каліфорнії [США]. Його суперником був боксер із Гани Патрік Аллоті (42-5, 32 КО). Після короткої розвідки Богачук влучив правим прямим і нокаутував суперника вже у першому раунді. Патрік Аллоті звалився обличчям уперед на канвас, але зміг встати, але суддя все одно зупинив зустріч.

Таким чином, Богачук захистив свій чемпіонський пояс, який виборов у листопаді минулого року. Тоді Богачук в американському Монтебелло розібрався з боксером зі США Аароном Коулі.

Сергій Богачук – український боксер, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату України 2015, триразовий чемпіон України серед молоді, та багаторазовий переможець і призер національних, та міжнародних турнірів в аматорах.

На рахунку 28-річного Сергія Богачука вже 23 перемоги [усі – нокаутом] за однієї поразки. Він провів другий успішний захист чемпіонського поясу.