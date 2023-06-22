За позбавлення членства ІВА в МОК проголосували 69 членів комісії

Міжнародний олімпійський комітет остаточно позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (ІВА) статусу члена організації. Про це йдеться у рішенні МОК у четвер, 22 червня, передає «Суспільне».

За позбавлення ІВА членства в Олімпійському комітеті проголосували 69 з 70 членів комісії. Рекомендацію щодо виключення боксерської асоціації з МОК Виконавча рада надала ще 7 червня, коли розглядала звіт ІВА.

Зазначається, що МОК також рекомендував залишити бокс у переліку видів спорту на наступні Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі. Чи будуть допущені росіяни та білоруси до участі, в МОК не уточнили.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року, на тлі повномасштабної війни Росії проти України ІВА скасувала санкції проти Росії та Білорусі. Асоціація дозволила спортсменам обох країн виступати під своїми прапорами та представляти країни-агресори.

Водночас сама МОК у березні 2023 року рекомендував допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань. На відміну від ІВА, МОК рекомендувала представникам Росії та Білорусі виступати під нейтральним прапором.