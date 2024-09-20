Документальний фільм «Мирні люди» режисерки Оксани Карпович став фіналістом премії LUX Audience Award 2025, заснованої Європарламентом та Європейською кіноакадемією.

Загалом у фінал вийшли п’ять фільмів. Їх назви оголосила віцепрезидентка Європарламенту Сабіна Верхайєн та голова комітету з питань культури та освіти Нела Ріл, повідомляє сайт Європарламенту.

Нагадаємо, «Мирні люди» – документальна стрічка режисерки Оксани Карпович. Фільм повністю побудований на перехоплених телефонних розмовах росіян. Вони складають текст фільму. Без жодних коментарів, які зовсім і не потрібні. Візуальним рядом та тлом до тих розмов слугують кадри зруйнованих українських міст та сіл на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині. Там українці намагаються виживати. Світова прем'єра фільму відбулась на Берлінському кінофестивалі.

Також до фіналу увійшли фільми «Тварина» Софії Ексарху, «Дагомея» Маті Діоп, яка перемогла на цьогорічно Берлінському фестивалі, «Flow» Гінтса Зілбадоліса, учасника Каннського кінофестивалю та «Джулія мовчить» Леонардо ван Дейла.

Переможця премії LUX Audience Award 2025 визначають онлайн-голосуванням. Віддати свій голос за фільм можна за лінком до квітня 2025 року. Ім’я переможця назвуть на церемонії в Європейському парламенті в Брюсселі.

Премія глядацьких симпатій LUX Audience Award присуджується Європейським парламентом та Європейською кіноакадемією у партнерстві з Європейською комісією та мережею кінотеатрів Europa Cinemas з 2020 року. Її місія – сприяти діалогу та взаємодії між європейськими політиками та громадськістю за допомогою кіномистецтва. П'ять фільмів-номінантів відбирає група кінопрофесіоналів з усього ЄС. Протягом конкурсного періоду Європарламент організовує безкоштовні покази стрічок-фіналістів у 27 країнах-членах ЄС.