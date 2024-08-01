Дебютний повнометражний фільм української режисерки Анни Бурячкової «Назавжди-назавжди» отримав приз журі на молодіжному кінофестивалі у Сараєво Omladinski Film Festival Sarajevo. Про це повідомило «Суспільне. Культура». Стрічка отримала нагороду у категорії Generation Features за «захопливу розповідь та майстерні образи».

У цій програмі представляють фільми, розраховані на молоде покоління від 15 до 26 років і зняті колишніми або нещодавніми студентами кіноакадемій.

«Назавжди-Назавжди» є повнометражним ігровим дебютом Анни Бурячкової, яка також знімає музичні відео тощо. Однією з останніх її робіт є кліп на пісню співачки Стасік «Герої не вмирають» та «Океану Ельзи». Дія фільму відбувається у Києві кінця 90-х. Головна героїня, Тоня, переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі й приєднується до компанії, яка шукає пригод. Тоня закохується, але складне минуле переслідує її.

Сценарій Анна Бурячкова написала у співпраці з Мариною Степанською («Стрімголов», «Знебарвлена»). Робота над картиною розпочалась у 2020 році. Світова прем’єра відбулась на Венеційському кінофестивалі.

Українська прем’єра відбулась у жовтні 2023 року на Київському тижні критики. Премія «Кіноколо» відзначила стрічку номінаціями у категоріях «Відкриття року» та «Найкраща акторка». Також фільм став найкращою стрічкою Міжнародного кінофестивалю в Котбусі, а також отримав «Золотий тюльпан» як найкраща стрічка на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі.

У національний прокат стрічка вийде 21 листопада 2024 року.